"قبل مواجهة الأهلي".. هجوم قوي من جماهير الترجي على نجم الفريق بعد مباراة الصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أثار تعادل الترجي التونسي أمام نظيره الصفاقسي أمس، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة بمرحلة التتويج ببطولة الدوري التونسي، غضب الكثير من جماهير الفريق التونسي، في ظل تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ويستعد فريق الترجي التونسي لملاقاة نظيره الأهلي المصري، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 18 مايو الجاري في تونس، على أن تقام مباراة العودة بين يوم 25 من الشهر ذاته بالقاهرة.

وذكرت صحيفة "الصباح" التونسية: "أن تعادل الترجي تسبب في غضب الكثير من جماهير الفريق، وبالأخص من مدافع الفريق ياسين مرياح، الذي ارتكب العديد من الأخطاء خلال المباراة".

وأضافت: "إن فوز الترجي في لقاء الأمس أمام الصفاقسي، كان سيحسم تتويج الفريق بالدوري التونسي بشكل كبير".

ووجهت الصحيفة النقد إلى اللاعب، مؤكدة: "إن الخطأ الذي وقع فيه مرياح أمس، يأتي نتيجة الثقة الزائدة التي تظهر على أداء اللاعب".

وقدمت الصحيفة نصيحة إلى اللاعب، حيث أكدت أن اللاعب لديه إمكانيات فنية مميزة، ولكن لا بد أن يتحلى بالتواضع في الأداء، والالتزام والجدية في الأداء.

ويذكر أن الترجي تمكن من الصعود إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تخطى فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة هدفين دون مقابل بمجموع المباراتين، ليلاقي النادي الأهلي الذي تمكن من الصعود، بعد التغلب على مازيمبي الكونغولي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.