هل يحصل الأهلي على 3 مليارات جنيه؟.. الفيفا يكشف لمصراوي آخر التطورات

محمد اسماعيل - القاهرة - انتشرت بعض التقارير الإعلامية التي تفيد حصول الأهلي على 50 مليون جنيه إسترليني نظير المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

واعتمدت التقارير على خطأ كتابي في صحيفة "ذا صن" البريطانية تحدثت عن رصد 50 مليون جنيه استرليني إجمالي جوائز للبطولة وليس لكل ناد.

وتوجه الخليج 365 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمعرفة حقيقة الأنباء حول قيمة الجوائز المالية للأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال ريتشارد فان بورتفيليت من إدارة الإعلام في الاتحاد الدولي: "حتى الآن لم يصدر فيفا أي شيء يخص الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية".

وأوضح: "سوف يتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالجوائز المالية في الوقت المناسب، بعد الحصول على موافقة الهيئات المختصة بذلك الأمر".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بمشاركة 32 فريقًا، في الولايات المتحدة الأمريكية في 2025.

وتردد وصول عروض ضخمة مع شركة كبرى لبث مباريات البطولة العالمية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وستشهد مشاركة الأهلي والوداد والترجي وصندوانز ممثلين لقارة أفريقيا.

وتشهد البطولة مشاركة مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الإسبانيين ويوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين

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