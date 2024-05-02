الأهلي يجهز عبد القادر لنهائي دوري ابطال افريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - وضع الجهاز الطبي في النادي الأهلي برئاسة احمد جاب الله، برنامجًا خاصًا للاعب احمد عبد القادر، لتجهيزه لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 18 مايو الجاري في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها عبد القادر مؤخرا، غيابه فترة لن تقل عن 10 ايام، بسبب الاصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الإسماعيلي الأخيرة .

ويلتقي الأهلي مع الجونة في الساعة مساء السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.