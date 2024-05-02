يقدم “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك القادمة بعد الفوز على نظيره البنك الاهلي في مسابقة الدوري المصري.

وفاز فريق الزمالك على نظيره البنك الاهلي بهدف نظيف، على ملعب “القاهرة الدولي” ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري.

وأحرز هدف الأبيض الوحيد في اللقاء اللاعب زيزو في الدقيقة 6+45، من ركلة جزاء.

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موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على البنك الاهلي في الدوري

سيلاقي الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره سموحة يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وستقام مباراة الزمالك ضد نظيره الزمالك في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد ملعب الجيش ببرج العرب.

ويحتل فريق الزمالك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد فريق سموحة في المركز السابع برصيد 28 نقطة.