غياب ثلاثي الهلال قبل مواجهة التعاون في الدوري السعودي

تلقى نادي الهلال، ضربة موجعة بعد تأكد غياب ثلاثي الفريق قبل مباراته ضد التعاون المقرر لها مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أكدت أفادت صحيفة “اليوم” السعودية، استمرار غياب الثلاثي سالم الدوسري وحبيب الوطيان ورينان لودي، عن الزعيم أمام التعاون بسبب الإصابة.

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وأضافت الصحيفة أن البرازيلي نيمار، يتواصل استبعاده من المباريات، ويواصل فترة التأهيل من إصابة الرباط الصليبي.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال يحتل المركز الأول بـجدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز، برصيد 80 نقطة بفارق 9 نقاط عن ملاحقه النصر الذي لعب مباراة أكثر.

وعلى الجانب الأخر، سيحاول نادي التعاون، الاقتراب من المراكز المؤهلة للمشاركة الآسيوية، إذ يمتلك 51 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن الأهلي الثالث، لكن “سُكري القصيم” لعب مباراة أكثر.