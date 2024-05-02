"برنامج علاجي لتجهيزه".. الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة أحمد عبد القادر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها اللاعب أحمد عبد القادر لاعب الفريق، خلال مباراة الإسماعيلي أمس.

وكان عبد القادر تعرض للإصابة في الدقيقة 19 من مباراة الإسماعيلي، ليخرج في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول ويدخل بدلاً منه اللاعب حسين الشحات.

وقال جاب الله في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "إن الأشعة التي أجراها أحمد عبد القادر، أثبتت تعرضه لشد في العضلة الخلفية".

وأضاف: "اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية".

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز، على حساب الإسماعيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الجونة، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة ال 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.