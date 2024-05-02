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أول ظهور لمحمد صلاح بعد أزمته مع يورجن كلوب (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ظهر المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي، في تدريبات الريدز اليوم، عقب الاشتباك اللفظي مع يورجن كلوب المدير الفني للفريق، في المباراة السابقة ضد وست هام يونايتد.

وبعد أيام من الحادثة السابقة، نشرت قناة "سكاي سبورتس" مقطع فيديو، لمحمد صلاح في تدريبات ليفربول، وتعد هذه المرة الأولى التي ترصد فيها عدسة الكاميرات النجم المصري بعد أزمته مع كلوب، وظهر صلاح بابتسامة عريضة.

وقال كلوب، في وقت سابق، إن حادثة صلاح انتهت، بعد مناقشة تفاصيلها في غرفة ملابس ليفربول.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام هوتسبير، في السادسة والنصف، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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