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"التشخيص المبدئي".. مصدر يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شلبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد خيري

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تفاصيل إصابة مصطفى شلبي لاعب الزمالك، والتي تعرض لها في الدقائق الأولى من مباراة البنك الأهلي.

وقال المصدر إن التشخيص المبدئي لإصابة شلبي شد في العضلة الضامة، وسيخضع اللاعب لفحوصات وأشعة، عقب المباراة.

وحقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة العشرين من مسابقة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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