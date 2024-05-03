موعد مباراة الإياب بين باير ليفركوزن وروما في نصف نهائي الدوري الأوروبي

وضع فريق باير ليفركوزن قدمًا في مباراة النهائي بعد الفوز على نظيره روما، بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، في الدوري الأوروبي.

وأقيم اللقاء على ملعب “أولمبيكو” معقل الذئاب ضمن إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وافتتح التسجيل لفريق باير ليفركوزن فلوريا فيرتز في الدقيقة 28، ثم أضاف الهدف الثاني روبيرت أندريش في الدقيقة 73.

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وصعد فريق روما للدور نصف النهائي بعد تغلب على مواطنه إي سي ميلان 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور ربع النهائي.

بينما تأهل باير ليفركوزن للدور نصف النهائي بعد الفوز على وست هام الإنجليزي بنتيجة 3-1، مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان قد توج ليفركوزن بالدوري الألماني هذا الموسم 2023-2024.

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد روما في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي

ويستعد فريق باير ليفركوز لاستضافة فريق روما يوم الخميس القادم 9 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.