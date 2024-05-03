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"كنا الأفضل".. أول تعليق من مدرب البنك الأهلي عقب هزيمة فريقه من الزمالك بالدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري ويوسف محمد

علق طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، على الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام الزمالك، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات .

وتلقى البنك الأهلي الهزيمة من نادي الزمالك، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصطفى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أبارك لنادي الزمالك على الفوز وهاردلك للبنك الأهلي، وكنا أفضل في أوقات كثيرة من المباراة، ولكن ربنا لم يرد لنا تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة".

وأضاف: "نعاني من غياب التوفيق منذ فترة، بالإضافة إلى التسرع من بعض المباريات في الفترة الأخيرة".

واختتم مصطفى تصريحاته: "أبارك مرة أخرى للأبيض، ونتمنى أن نتعلم من الأخطاء في المباريات المقبلة".

وبهذه النتيجة توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 18 في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما رفع الفارس الأبيض رصيده إلى النقطة رقم 24 في المركز الـ12 بجدول الترتيب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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