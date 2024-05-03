أبرزهم حجازي وحمدالله.. غيابات الاتحاد أمام أبها في الدوري السعودي

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، 9 لاعبين خلال مواجهة أبها، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الاتحاد نظيره أبها، مساء اليوم الجمعة الموافق الثالث من شهر مايو الجاري، في بطولة دوري روشن السعودي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد ضد أبها، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

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ويغيب عن صفوف الاتحاد أمام أبها، كل من: “زكريا هوساوي، أحمد حجازي، لويس فيليبي، مدالله العليان، فابينهو، الفرحان، حامد الغامدي، كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله”، بسبب الإصابات المختلفة.

وضمت قائمة الاتحاد لمواجهة أبها، كل من: “عبدالله المعيوف، المحاسنة،الجعدي، عياش، كادش، الموسى، سويلم، فواز الصقور، الشنقيطي، فرحة، نجولو كانتي، فيصل، عوض الناشري، صالح العمري، رومارينهو، مروان، همام الهمامي، أحمد الغامدي، جوتا، طلال حاجي”.