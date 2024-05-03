جمال علام يكشف موقف اتحاد الكرة من أزمة الشحات والشيبي

علق جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أزمة الثنائي حسين الشحات لاعب الاهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، موضحاً دور الاتحاد في تلك الأزمة بينهما.

وكان الدولي المغربي محمد الشيبي نجم فريق بيراميدز قد تقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات في المحاكم العادية بسبب المشادة التي حدثت بينهما في مباراة الموسم الماضي.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر قناة “سي بي سي”: “الأمر الآن ليس في يد اتحاد الكرة، طالما تحول للجنة الانضباط لا يوجد لدينا رد”.

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وتابع:” حاليًا الملف بالكامل متواجد في لجنة الانضباط، والقرارات ستخرج من هناك، ثم بعد ذلك سنعلن نحن عنها”.