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ضم نجم آرسنال.. الاهلي يجهز ميركاتو صيفي تاريخي

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آرسنال

آرسنال

فجر الإعلامي إيهاب الكومي، عن مفاجأت بشأن صفقات النادي الاهلي والتي ينوي إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»:” تم عقد اجتماع بين كولر المدير الفني للاهلي ولجنة التخطيط، من أجل الحديث عن خطة الفريق في الميركاتو الصيفي القادم”.

وتابع:” وفي هذا الاجتماع تم الاستقرار على ضم كل من زين الدين بلعيد وإياد العسقلاني وعمر فايد مدافع المقاولون العرب السابق، من أجل اختيار 2 منهم في حالة رحيل محمد عبدالمنعم”.

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وواصل:” المفاجأة أن الاهلي ينوي ضم نجم نادي آرسنال الإنجليزي محمد النني، حيث ستتحمل إحدى الشركات الراعية راتبه”.

وأردف:” أيضًا تم الاتفاق على عودة اللاعب حمدي فتحي مهاجم الوكرة الحالي، وأيضًا احتمالية عودة تريزيجيه ومعه كانوتيه”.

واختتم:” تم الاتفاق بين كولر ولجنة التخطيط على رحيل الفرنسي أنتوني موديست بنهاية الموسم الحالي، وأيضًا إعارة كريستو”.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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