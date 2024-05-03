ضم نجم آرسنال.. الاهلي يجهز ميركاتو صيفي تاريخي

فجر الإعلامي إيهاب الكومي، عن مفاجأت بشأن صفقات النادي الاهلي والتي ينوي إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»:” تم عقد اجتماع بين كولر المدير الفني للاهلي ولجنة التخطيط، من أجل الحديث عن خطة الفريق في الميركاتو الصيفي القادم”.

وتابع:” وفي هذا الاجتماع تم الاستقرار على ضم كل من زين الدين بلعيد وإياد العسقلاني وعمر فايد مدافع المقاولون العرب السابق، من أجل اختيار 2 منهم في حالة رحيل محمد عبدالمنعم”.

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وواصل:” المفاجأة أن الاهلي ينوي ضم نجم نادي آرسنال الإنجليزي محمد النني، حيث ستتحمل إحدى الشركات الراعية راتبه”.

وأردف:” أيضًا تم الاتفاق على عودة اللاعب حمدي فتحي مهاجم الوكرة الحالي، وأيضًا احتمالية عودة تريزيجيه ومعه كانوتيه”.

واختتم:” تم الاتفاق بين كولر ولجنة التخطيط على رحيل الفرنسي أنتوني موديست بنهاية الموسم الحالي، وأيضًا إعارة كريستو”.