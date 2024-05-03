صلاح: سامسون الأفضل لهجوم الزمالك.. والأبيض قادر على تحقيق الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد محمد صلاح نجم الزمالك السابق بالبينيني سامسون إكينولا مهاجم الأبيض بعد المستويات التي يقدمها في الفترة الأخيرة.

أضاف محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية أن سامسون بالأرقام هو افضل مهاجم في الزمالك، وكان الجميع يتوقع خروجه في يناير، رغم أنه كان يتألق في المباريات الودية ويسجل أهداف.

وتابع صلاح: جوميز لابد أن يثق في سامسون ويمنحه المزيد من الوقت، ومن ثم الحكم عليه نهائيًا، لكن انتاجه جيد رغم قلة دقائق اللعب، فهو يقدم مستوى أفضل من لاعبين تظهر بشكل أساسي".

وتابع تصريحاته: "شحاتة ودونجا وأحمد حمدي هم الأفضل لنهائي الكونفدرالية، أما في مباريات الدوري من الممكن الدفع بـ عبدالله السعيد أو أي لاعب آخر، لأن الفريق في لقاء نهضة بركان سيحتاج لتأمين خط الوسط ودونجا لن يتحمل الضغوط بمفرده".

وأشار: "الزمالك لابد أن يلعب بشكل قوي في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان، والاستعداد لتلك المباراة وتجهيز جميع لاعبيه في مواجهات الدوري.

وأختتم: جوميز مطالب الآن باختيار العناصر الأنسب مع استعادة اللاعبين المصابين وتجهيز البدلاء، ودراسة الفريق المغربي بشكل أكبر، خصوصا في ظل الضغط الجماهيري المتوقع هناك، وواثق في قدرة الزمالك على التتويج باللقب.