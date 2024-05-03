سيدات الأهلي يواجهن سبورتنج في نهائي كأس السلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي يخوض مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام فريق سبورتنج في نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2023-2024.



من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساءً على صالة حسن مصطفى ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لمواصلة العروض القوية في البطولة والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز لحصد اللقب.

وكان طارق خيري المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة 89-43.