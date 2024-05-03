رحيمي ولابا كودجو يقودان تشكيل العين المتوقع أمام الوحدة بنهائي كأس المصرف

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم العربية صوب استاد محمد بن زايد لمتابعة المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين العين وغريمه التقليدي الوحدة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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ويلتقي العين بنظيره الوحدة في تمام الساعة الثامنة الإ ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة الإ ربع بتوقيت أبو ظبي.

ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لعين راة بتشكيل مكون من ..

حارس مرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر محمد - دارمان كومر - كوامي أوتون - إريك يورغينس دي مينيزيس.

خط الوسط: ماتياس بالاسيوس - عبدول كريم تراوري - يحيى نادر.

خط الهجوم: كاكو - لابا كودجو - سفيان رحيمي.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي تأهل إلى نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإماراتية لهذا الموسم، عقب تخطي عقبة فريق إتحاد كلباء في المربع الذهبي بالفوز عليه بركلات الترجيح، عقب نهاية مباراتَي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.