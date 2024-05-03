تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة غدًا بالدوري .. ثلاثي ناري في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الجونة ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة دوري نايل.

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ومن المقرر أن يعتمد كولر على الأسماء الأتية …

في حراسة المرمي: مصطفي شوبير

في خط الدفاع : على معلول - محمود متولي - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد

في خط الوسط : امام عاشور - احمد نبيل كوكا - اكرم توفيق

في خط الهجوم: رضا سليم - بيرسي تاو - وسام أبو على

موعد مباراة الاهلى أمام الجونة بالدوري المصري

يواجه الأهلى نظيره الجونة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى والجونة فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والجونة في الدوري المصري، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

وكان المارد الأحمر حقق فوزًا هامًا علي نظيره فريق الإسماعيلي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء علي إستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة دوري Nile.