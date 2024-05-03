الاهلي يتلقى صدمة قوية بغياب نجمه أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، صدمة قوية بعد تأكد غياب نجمه عن مواجهة الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضرب المارد الأحمر موعدًا ناريًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في نصف النهائي.

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وكان اللاعب أحمد عبد القادر، قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الاهلي، أمام الإسماعيلي، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

واشتكى عبد القادر، من آلام بسيطة في العضلة الخلفية أثناء الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي.

هذا وسيغيب المهاجم عبد القادر، عن الأهلي لمدة تصل من 3 أسابيع إلى شهر، وبذلك لن يلعب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي.

ومن المقرر أن يلعب الفريق التونسي ضد الاهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 18 مايو الجاري، والإياب يوم 25 من الشهر ذاته.