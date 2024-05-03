"مايوكا بدلا من أوسيمين".. لاعبون رفضهم الزمالك وأصبحوا نجوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

لفت أيوب الكعبي مهاجم أولمبياكوس الأنظار إليه، مساء أمس، بتسجيل ثلاثية تاريخية في شباك أستون فيلا، وساهم في فوز فريقه برباعية، في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، ليضع قدما في مباراة النهائي، وأصبح الكعبي أول لاعب مغربي ورابع لاعب عربي يسجل "هاتريك" في البطولات الأوروبية المجمعة للأندية.

ومع تألق الكعبي، تذكرت جماهير الزمالك، فشل الأبيض في التعاقد مع اللاعب، عام 2018، حينها كلف مرتضى منصور رئيس الزمالك آنذاك، وفدا للتفاوض مع اللاعب، ولكن فشلت المفاوضات حينها بسبب تدخل نادي صيني بعرض كبير.

وكان الزمالك قريبا من التعاقد مع أكثر من لاعب متألق حاليا، إلا أن الصفقة لم تمتلك لأسباب عدة، وفي عام 2002، كان أمام الزمالك فرصة لتجديد المفاوضات مع الكعبي مرة أخرى، بعدما فسخ عقده مع نادي فورتشن الصيني، لكن مرتضى منصور قال آنذاك: "رفض اقتراح أحد وكلاء اللاعبين التعاقدَ مع المهاجم المغربي، نظرًا لامتلاك الزمالك عدة لاعبين في الهجوم".

وتعتبر صفقة محمد صلاح نجم ليفربول الحالي الأشهر بالنسبة إلى الزمالك، إذ أنه في 2011، اعتبر ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك آنذاك، محمد صلاح لاعب المقاولون حينها، يحتاج المزيد من العمل، حتى يمكنه الانضمام للزمالك، والكلمة الشهيرة المرتبطة بالموضوع أن صلاح "لا يصلح للعب في الزمالك".

وأوصى أسطورة نيجيريا والزمالك السابق إيمانويل أمونيكي، الأبيض بمتابعة فريق نيجيريا للناشئين في كأس العالم 2015 في تشيلي، وكان حينها مدربا للفريق، وذلك لضم فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الحالي، ولكن الأبيض لم يستمع إلى نصيحة الأول، وضم الزامبي إيمانويل مايوكا، بدلا منه.

اقرأ أيضاً:

"بعد الفوز على البنك".. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة

"كسبت الرهان مع اللاعبين".. جوميز يكشف سبب الفوز على البنك الأهلي