خميس: سلة الاتحاد تنتصر للجماهير وتعيد الكأس لقلعة الشاطبى

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد خميس عضو مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى عقب فوز الفريق الاخضر بكأس مصر للوفد “ ان فريق سلة الاتحاد أنتصر للجماهير المتعطشة للبطولة للمحافظة على لقب ملوك السلة فى مصر ليسطر الفريق إنتصار جديد يضاف لقائمة إنتصارات سلة الاتحاد سواء على المستوى المحلى او العربى ”.

وأضاف بأن مجلس الادارة برئاسة محمد مصيلحى وفر كل الامكانيات المادية والمعنوية والجو النفسى لتحقيق لاعبى السلة البطولة خاصة وأننا كنا أمام خصم عنيد وقوى مثل النادى الاهلى الذى أصدر بيان تهنئة اليوم لجماهير ولاعبى ومجلس ادارة الاتحاد السكندرى فى موقف محترم يعبر عن مدى الترابط بين الاندية الجماهيرية.

وتابع عضو مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى حديثه قائلا “ هذا الجيل من اللاعبين بفريق السلة تعرضوا لضغوط كبيرة وحالفهم عدم التوفيق خلال السنوات الماضية خاصة وأنهم كانوا يصلوا للنهائي ولكن فى النهاية ربنا وفقهم وقدروا أنهم يسعدوا الجماهير التى أنتظرتهم حتى الفجر لحظة وصولهم وحملوهم على الاعناق وأحتفلوا مع اللاعبين حتى صباح اليوم ”.

وأختتم خميس حديثه مؤكدا على ان لاعبى الاتحاد عرفوا طريق الفوز ولن يحيدوا عنه بقيادة الكابتن أحمد عمر المدير الفنى ابن النادى