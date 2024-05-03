نيوكاسل يقترب من ضم مدافع فولهام في الميركاتو

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب نادي نيوكاسل يونايتد الأنجليزي من نجم دفاع نادي فولهام الأنجليزي توسين ادرابايو في صفقة انتقال حر بعد صراع مع عدة اندية انجليزية و أوربية.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية ان توسين ادرابايو أصبح محط أنظار مجموعة من كبرى الاندية في الدوري الانجليزي وفي عدد من الدوريات الأوربية الأخرى مثل مانشيستر يونايتد الأنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وايضا الميلان الايطالي الا ان نيوكاسل تفوق على كل هذه الاندية وبات قريبا للغاية من التعاقد مع الاعب .

وقالت صحيفة الميرور ان توسين ادرابايو اعلم من قبل عن رغبته في مغادرة قلعة كارفين كوتاج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة وان تعاقده مع فولهام ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولم يتم تجديده وبالتالي بات الاعب حرا في اختيار النادي الذي سيلعب له في الموسم المقبل .

واشارت الصحيفة الانجليزية ان تعاقد توسين ادرابايو مع نيوكاسل يتضمن التعاقد لمدة خمس سنوات مقابل حصول الاعب على ١٠٠ الف جنية استرليني أسبوعيا اي ما يقارب خمسة مليون جنية استرليني في العام .

يذكر ان توسين ادرابايو لعب مع فولهام ٣١ مباراة هذا الموسم وانتقل الى فولهام عام ٢٠١٩ قادما من مانشيستر سيتي الذي تعاقد معه من نادي بلاكبيرن روفرز وظهر بمستوى ممتاز مع الفريق اللندني .