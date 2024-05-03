الاتحاد السعودي يقترب من التعاقد مع نجم آرسنال

أصبح نادي الاتحاد السعودي، قريبًا من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط، أن نادي الاتحاد السعودي يرغب في التعاقد مع اللاعب توماس بارتي، نجم فريق آرسنال خلال فترة انتقالات الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الرياضي لنادي آرسنال الإنجليزي إيدو جاسبار، ومساعده، تواجدا في السعودية الأسبوع الماضي، والتقوا بمسؤولي الدوري السعودي.

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ويواجه اتحاد جدة نظيره أبها، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة الموافق 3 مايو الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة الاتحاد ضد أبها في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل العميد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة.