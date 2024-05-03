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الاتحاد السعودي يقترب من التعاقد مع نجم آرسنال

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آرسنال وكريستال بالاس - الدوري الإنجليزي

آرسنال وكريستال بالاس -

أصبح نادي الاتحاد السعودي، قريبًا من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط، أن نادي الاتحاد السعودي يرغب في التعاقد مع اللاعب توماس بارتي، نجم فريق آرسنال خلال فترة انتقالات الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الرياضي لنادي آرسنال الإنجليزي إيدو جاسبار، ومساعده، تواجدا في الأسبوع الماضي، والتقوا بمسؤولي الدوري السعودي.

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ويواجه اتحاد جدة نظيره أبها، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة الموافق 3 مايو الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة الاتحاد ضد أبها في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل العميد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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