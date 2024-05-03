كولر يصدم أفشة مجددًا في الاهلي

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي صدمة جديدة إلى محمد مجدي أفشة لاعب الوسط، قبل مباراة الجونة في الدوري المصري.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي قد وقع عقوبة مالية على أفشة بسبب أزمته مع كولر المدير الفني.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “للمباراة الثانية على التوالي كولر يستبعد أفشة من قائمة مباراة الجونة، مع استمرار استبعاد طاهر وكريم فؤاد”.

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وسيلاقي فريق الاهلي نظيره الجونة، مساء غدٍ السبت، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن مباريات دوري نايل.

ويحتل فريق الاهلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد فريق الجونة المركز السادس برصيد 28 نقطة.