الهلال يحقق أرقامًا تاريخية بعد الفوز على التعاون في الدوري السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أرقامًا تاريخية بعد أن فاز على نظيره التعاون، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتمكن الهلال من الفوز أمام نظيره التعاون، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجنى الهلال 4 أرقام قياسية جديدة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعد الفوز على ⁧‎التعاون⁩، حيث وصل إلى النقطة 83 في جدول الترتيب، وهو أعلى عدد نقاط.

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كما حقق أعلى عدد انتصارات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث وصل إلى الفوز رقم 27، بالإضافة إلى أنه سجل أكبر عدد أهداف 89 هدفًا.

واستطاع أن يحقق أطول سلسلة انتصارات متتالية، بـ22 فوزًا متاليًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد الهلال لمواجهة الاهلي، في الجولة 28 المؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الإثنين الموافق 6 مايو الجاري.