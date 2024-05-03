سيدات طائرة الأهلي إلى نهائي أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى نهائي البطولة الإفريقية للأندية، التي تقام في ضيافة القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق الأنابيب الكيني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما في الدور نصف النهائي.
وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت المباراة ندية كبيرة من الجانبين، وتفوق الفريق بفضل الإعداد الجيد والإرسالات الساحقة ليتأهل إلى نهائي البطولة الإفريقية.
وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-15، وتفوق الفريق الكيني في الشوط الثاني بنتيجة 25-19، ونجح الفريق في التقدم مرة أخرى بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-18، ثم حسم الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-13.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه التقليدي الزمالك في نهائي البطولة مساء غد على صالة الأمير عبد الله الفيصل.