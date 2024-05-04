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بوكايو ساكا يقود تشكيل آرسنال المتوقع أمام بورنموث

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال لمواجهة قوية أمام نظيره بورنموث، ضمن منافسات الممتاز لهذا الموسم.


ويبحث آرسنال عن تحقيق الفوز على بورنموث، في المواجهة التي يشهدها ملعبه الإمارات ووسط جماهيره.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام بورنموث

حراسة المرمى: ديفيد رايا.
الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايش، جاكوب كيويور.
خط الوسط: مارتين أوديجارد، جورجينيو، ديكلان رايس.
خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابريال خيسيوس، ليناردو تروسار.


موعد مباراة آرسنال أمام بورنموث والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة آرسنال أمام بورنموث في تمام الثانية والنصف من مساء اليوم السبت، في المواجهة التي يشهدها ملعب الإمارات  معقل آرسنال.
بينما تُذاع مباراة آرسنال أمام بورنموث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث نجحت في الحصول على الحقوق الحصرية لمباريات هذه المسابقة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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