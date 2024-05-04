فوزي لقجع يكشف حقيقة تدخله في تعيين الحكام بالاتحاد الأفريقي.. وكواليس نهائي دوري أبطال 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حقيقة تدخله لحصول المغرب على حق استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، والذي جمع بين النادي الأهلي والوداد المغربي.

وقال لقجع في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "عندما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2022 من مباراة واحدة، تقدمت المغرب والسنغال فقط من أجل استضافة المباراة، والترشيحات كانت مفتوحة، ولكن الاتحاد المصري لم يتقدم بطلب لاستضافة".

وأضاف: "المغرب حصلت على حق تنظيم نهائي البطولة بعد التصويت بينها وبين السنغال، وفازت المغرب بالتنظيم وبفارق كبير عن السنغال، فكيف لي أن أتدخل للتأثير في اتخاذ مثل هذا القرار، وليس من الطبيعي أن أطالب بتغيير مكان النهائي بعد تأهل الوداد إلى النهائي، واتخاذ قرار تم التصويت عليه من جانب المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي".

وتابع: "وتم اختيار المغرب لاستضافة نهائي نسخة 2022 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تنظيمها لنهائي نسخة 2021، والتي جمعت بين الأهلي وكايزرتشيفز، خلال انتشار فيروس كورنا، وتوج بها النادي الأهلي".

وواصل: "الأهلي نادي كبير لا يحتاج إلى ملعب معين من أجل حصد لقب دوري الأبطال، فهو بإمكانه تحقيق البطولات في أي ملعب".

وأكمل: "هناك علاقة تاريخية تربط بين مصر والمغرب، ولم يقم أي من المسؤولين أو الأندية المغربية بتوجيه الإساءة لأي من الأندية المصرية.

وكانت المغرب استضافت نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، والذي جمع بين الأهلي والوداد المغربي، وانتهى لصالح الوداد المغربي بنتيجة هدفين دون مقابل.

ورداً على حقيقة تدخله في تعيين الحكام بالاتحاد الأفريقي في المباريات التي طرفها المنتخب أو الأندية المغريبية، أجاب: "إذا كنت أتدخل في تعيين الحكام بالاتحاد الأفريقي، لتوج المنتخب المغربي ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة، وآخر لقب توج به المنتخب المغربي في البطولة كان عمري وقتها 6 سنوات، ولم يسبق لي أن تدخلت في أي أمر يخص التحكيم طوال مسيرتي".

وأردف: "أقدم التحية إلى الاتحاد المصري لما يقوم به من أجل تطوير التحكيم، ويجب أن يفكر الجميع في العمل على تطوير هذه المنظومة في أفريقيا خلال الفترة المقبلة".

واختتم لقجع تصريحاته: "لم يتواجد أي مسؤول مغربي لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، منذ تأسيسه، بما في ذلك المغربي سعيد بلقولة الذي أدار نهائي كأس العالم 1998".