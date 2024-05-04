جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 4 مايو 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 4 مايو 2024 والقنوات الناقلة حيث تشهد العديد من المباريات الهامة بمختلف الدوريات حول العالم، أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة ريال مدريد ضد قادش فى الدوري الإسباني.



جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

آرسنال X بورنموث – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

برينتفورد X فولهام – الساعة 5 مساء

بيرنلي X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

شيفيلد يونايتد X نوتينجهام فورست – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

مانشستر سيتي X وولفرهامبتون – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال سوسييداد X لاس بالماس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

ريال مدريد X قادش – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

جيرونا X برشلونة – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مايوركا X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

مونزا X لاتسيو – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

ساسولو X انتر ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بوروسيا دورتموند X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

فولفسبورج X دارمشتات 98 – الساعة 4:30 عصرا

فيردر بريمن X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

شتوتجارت X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

كولن X فرايبورج – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوهافر X ستراسبورج – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 9

موناكو X كليرمون فوت 63 – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ميتز X رين – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ستاد بريست X نانت – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الشباب X الرائد – الساعة 6 مساء على قناة SSC HD

الطائي X الخليج – الساعة 6 مساء على قناة 2 SSC HD

النصر X الوحدة – الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

اسطنبول سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 4 عصرا

قيصري سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 7 مساء

سامسون سبور X طرابزون سبور – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

فاركو X الإسماعيلي – الساعة 4 عصرا على قناة 1 on time sport

الأهلي X الجونة – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport

الداخلية X سيراميكا كليوباترا – الساعة 7 مساء على قناة 2 on time sport