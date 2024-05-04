نانت في مهمة صعبة أمام ستاد بريست بالدوري الفرنسي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد لملاقاة نظيره فريق ستاد بريست، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الفرنسي الممتاز.

موعد مباراة نانت و ستاد بريست في الدوري الفرنسي

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة نانت وستاد بريست، اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع مباراة نانت وستاد بريست على قناة bein sports HD 4.

ترتيب نانت وبريست بجدول الدوري الفرنسي

يتواجد فريق بريست المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وهو المركز المؤهل مباشرة إلى دوري ابطال أوروبا، حيث يمتلك 56 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليل صاحب المركز الرابع، ويتبقي علي نهاية الدوري الفرنسي جولتين بخلاف الجولة المقامة هذا الأسبوع.

بينما يحتل فريق نانت المركز الـ14 فى جدول الترتيب برصيد 32 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط ميتز صاحب المركز الـ16 أول المراكز المؤدية الي الهبوط لدوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وساهم مصطفى محمد في 9 أهداف هذا الموسم في الدوري الفرنسي، حيث سجل الأناكوندا 8 أهداف خلال الموسم الجارى مع نانت الفرنسي، وصنع هدفا واحدا بمعدل 1,515 دقيقة، حيث يحرز هدفا واحدا كل 217 دقيقة.