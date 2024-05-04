حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن طاقم حكام مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم 12 مايو المقبل.

ومن المقرر أن يدير الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، على أن يعاونه مواطنيه جيلبرت كيبوكيتش شيروشيوت وستيفن إليزار أونينجو كمساعدين، والبورندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكمًا رابعًا.

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ويتواجد التونسي هيثم قيراط في تقنية الفيديو، على أن يعاونه الجنوب إفريقي توم أبو نجيل والزامبية ديانا شيكوتيشا.

ومن المقرر أن يراقب الجيبوتي محمد ياسين يونس المباراة، فيما يراقب الصومالي علي محمد أحمد الحكام.

يُذكر أن مباراة الذهاب لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية ستلعب في المغرب يوم 12 مايو الجاري، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 19 مايو الجاري في القاهرة.

وتعد هذه النسخة هي الثانية التي يلتقي فيها الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية، عقب فوز الزمالك عليه في عام 2019 بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الإطاحة بفريق دريمز الغاني من نصف النهائي، فيما تأهل نهضة بركان بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مواجهت نصف النهائي.