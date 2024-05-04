فريق كامل يغيب عن الاهلي في مبارة الجونة اليوم بالدوري

ضربت الغيابات صفوف النادي الاهلي قبل مواجهة الجونة اليوم، ضمن مباريات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي النادي الاهلي نظيره الجونة مساء الليلة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويغيب عن المارد الأحمر 12 لاعبًا في مباراة الجونة اليوم وهم أحمد عبد القادر وحمزة علاء بسبب الإصابة، كما يغيب الشناوي وياسر إبراهيم وديانج وكريستو وأفشة وطاهر محمد طاهر والدبيس وربيعة وكريم فؤاد لأسباب فنية، ويغيب رامي ربيعة للإيقاف.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الاهلي لمباراة الجونة كالتالي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمود متولي – عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق.

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – وسام أبو علي.

وحقق النادي الاهلي الفوز على فريق الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين لهدف.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، حصدها من 12 مباراة.