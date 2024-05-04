دوديك: انشيلوتي المدير الفني الأفضل في تاريخ كرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - وصف البولندي يرزي دوديك حارس مرمى نادي ريال مدريد ومنتخب بولندا الأسبق المدير الفني الحالي لريال مدريد كارلو انشيلوتي بأنه المدير الفني الأفضل في تاريخ كرة القدم على مستوى العالم .

وقال يرزي دوديك الذي لعب قبل سنوات لريال مدريد في تصريحات لصحيفة اس الاسبانية : الطريقة التي يتعامل بها كارلو انشيلوتي مع لاعبي فريقه غير مسبوقة ورائعة ..الحرية التي يمنحها لنجوم ريال مدريد داخل الملعب ليس لها مثيل ونجحت رغم كل الانتقادات . اعتقد ان كارلو انشيلوتي هو الأفضل فلم أشاهد مدرب مثله في تعامله مع الاعبين .

وأضاف يرزي دوديك : الحصول على لقب الدوري الأسباني شىء طبيعي لفريق في حجم ريال مدريد لكن التواجد في المنافسة حتى هذه المرحلة في دوري ابطال أوربا رغم عدم وجوده في الترشيحات من البداية امر مذهل بل ان ريال مدريد حاليا في رأي الكثيرين هو المرشح الاول لاقتناص اللقب .

وعن المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في لقاء الاياب لنصف نهائي دوري أبطال أوربا والذي سيستضيفه ملعب سانتياجو بيرنابيو قال يرزي دوديك : لاشك انها من أهم المباريات في هذا الموسم . أرى أن ريال مدريد هو الأقرب لتحقيق الفوز فهو فريق به العديد من النجوم واسلوب لعبه مختلف عن الفرق الأخرى فلا يمكنك ابدا توقع اسلوب لعب ريال مدريد مع كارلو انشيلوتي وهو ما يميز الميرنجي لانه منظم للغاية ومنضبط لكنه في نفس الوقت غير متوقع .