تغيير اضطراري في تشكيل الاهلي ضد الجونة في الدوري

أجرى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي تغييرًا اضطراريًا على تشكيل فريقه لمباراة الجونة، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره الجونة، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن مباريات دوري نايل.

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ودفع كولر بـ كريم نيدفيد أساسيًا بدلا من عمرو السولية بعد إصابة الأخير بالإجهاد قبل انطلاق المباراة التي تجمعهما بعد قليل على استاد القاهرة.

تشكيل الاهلي لمباراة الجونة في الدوري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول.‏

الوسط: نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.‏

الهجوم: وسام أبو علي.‏

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأكرم توفيق ورضا سليم ‏ومروان عطية وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست ومحمد هاني.‏

ويحتل فريق الاهلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد فريق الجونة المركز السادس برصيد 28 نقطة.