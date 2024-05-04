إمام عاشور يمنح التقدم للأهلي أمام الجونة في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي في التقدم على نظيره الجونة بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف التقدم للأهلي عن طريق اللاعب إمام عاشور في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وشهد الشوط الأول تحفظ كبير من كلا الفريقين، حيث كانت هناك سيطرة من قبل لاعبي الأهلي على بعض الأوقات، بينما كان الجونة يلجأ للمناطق الدفاعية لتأمين مرماهم من استقبال أهداف قبل تسجيل إمام عاشور هدف التقدم للمارد الأحمر.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول.‏

خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.‏

فيما جلس على دكة البدلاء كل من:

خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأكرم توفيق ورضا سليم ‏ومروان عطية وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست ومحمد هاني.‏