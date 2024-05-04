تعليقات ساخرة من جماهير الاهلي بسبب كشري أبو طارق في الزمالك.. شاهد

أثارت عربة كشري أبوطارق، بعد ظهورها داخل جدران نادي الزمالك، سخرية جماهير الاهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان حسن يوسف زكي، مالك محلات كشري أبوطارق قد قال خلال تصريحات صحفية: “أن مجلس إدارة الزمالك اتفقوا على تواجدهم داخل القلعة البيضاء خلال عطلة نهاية الأسبوع كـ “إيفنت””.

وشدد على أن عربة الكشري تواجدت في القلعة اابيضاء منذ يوم الخميس الماضي وستستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

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ولاق ظهور عربة الكشري داخل الزمالك سخرية بعض جماهير الاهلي عبر مواقع السوشيال ميديا.

وكتب أحد جماهير الأحمر عبر حسابه عبر منصة “اكس”: “يعني وهـو بيلعب نهائي الكأس، وبدل ما يلعب إكسترا تايم يطلب كمالة؟

وأضاف مشجع آخر لـ الاهلي: “مصر كلها كلمتنى عن المشروع بعد افتتاح كشرى أبو طارق داخل الزمالك”.

وتابع: “أصبح الآن ناصبه شاى اهم شئ بعد الكشرى وهو مشروع مربح جدا 200 كوبايه شاى المكسب ١٢٥٠ جنى، مشروع مش ها يكلف اكتر من 5 آلاف جنيه وتساعد الزمالك يسدد غراماته”.