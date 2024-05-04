الأهلي يفوز على الجونة بثلاثية في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الجونة بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وتفوق الأهلي على الجونة بعدما سيطر على مجريات المباراة في شوطيها الأول والثاني، حيث تقدم إمام عاشور من خلال تصويبة سكنت شباك حارس الخصم في الدقيقة 37.

بينما أضاف المدافع محمود متولي الهدف القاني في الدقيقة 62 من عمر المباراة، فيما سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

بينما حصل محمود متولي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وذلك بعد استلم الجائزة عقب نهاية اللقاء.

بهذا الفوز، يحتل الأهلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز الثامن بـ 28 نقطة.