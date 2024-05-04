برشلونة يسقط أمام جيرونا ويمنح ريال مدريد لقب الدوري الإسباني رسميًا

منح فريق برشلونة لقب الدوري الإسباني لموسم 20232-2024، لغريمه ريال مدريد بشكل رسمي، بعد الخسارة التي تعرض لها أمام جيرونا، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وحل فريق برشلونة ضيفًا على حساب نظيره جيرونا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وافتتح برشلونة أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة عن طريق أندرياس كريستنسن، وبعد دقيقة تعادل جيرونا بتوقيع أرتيم دوفبيك.

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وأضاف روبرت ليفاندوفسكي، هدف النادي الكتالوني الثاني في الدقيقة 45+1، عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، عاد جيرونا بريمونتادا مثيرة، حيث أحرز بورتو، هدف التعادل في شباك برشلونة في الدقيقة 65، وبعد دقيقتين أضاف ميجيل جوتيريز، هدف التقدم.

واختتم أهداف جيرونا، اللاعب بورتو في الدقيقة 74، ليحسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي للمرة 36 في تاريخه.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد جيرونا إلى 74 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني، يليه برشلونة في المركز الثالث بـ73 نقطة.