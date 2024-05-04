فيجا خارج موقعة أهلي جدة و الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - بات موقف الإسباني جابري فيجا نجم أهلي جدة صعبا من المشاركة في المباراة المرتقبة أمام الهلال في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة.

ولن يستطيع فيجا المشاركة في مباراة أهلي جدة والهلال بعد عدم اكتمال جاهزيته بشكل كامل، ولا يفضل مدربه ماتياس يايسله إشراكه بعد التشاور مع الجهاز الطبي الذي تابع حالته من خلالهم.

حدد يايسله موقفه من مشاركة فيجا وقرر عدم اشراكه في مباراته أمام الهلال بسبب عدم جاهزية اللاعب الإسباني.

رغم دخول فيجا المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي الأخير الذي شمل مران تأهيلي تضمن التدرب بالكرة دون أن يشارك في المران الجماعي بعد تعرضه لإصابة في المفصل.

ويستكمل فيجا برنامجه التأهيلي على أن يخوض تقييم طبي جديد للياقته بعد إمكانية مشاركته في الشباب ضمن الجولة الواحدة والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

كان فيجا تعرض لإصابة في مفصل قدمه في مباراة الأهلي والاخدود في الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين.