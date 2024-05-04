أشرف خضر: جماهير الإسماعيلي تساندنا بشكل كبير

ياسر رشاد - القاهرة - عبر أشرف خضر، نجم النادي الإسماعيلي السابق عن سعادته بالفوز في مباراة اليوم أمام فاركو بثنائية خلال مواجهات الدوري المصري الممتاز.

وقال أشرف خضر في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس: "جمهور الإسماعيلي يساندنا ويعلمون حجم الجهد المبذول، وكنا نستحق نقاط أكثر من ذلك، ولكن الحمد لله على النتائج".

وأضاف: "لم نشعر بأي قلق على الفريق خلال الفترة القادمة، اللاعبين يقدمون مباريات جيدة، وقد يحدث سوء توفيق ولكننا سنتجاوز تلك المرحلة".

وأتم: "عبد الرحمن مجدي لاعب كبير وكان يحمل عبء كبير بمفرده، ولكن بعد تواجد لاعبين كبار بجواره وبمساندة إيهاب جلال شعر بالراحة بشكل أكبر".

وحقق فريق الإسماعيلي فوزا هاما بهدفين دون رد على فريق فاركو، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن الجولة 21 بمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".