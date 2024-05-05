أول تعليق من علي معلول بعد ارتداء شارة قيادة الاهلي

علق التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، على ارتداء شارة القيادة للمرة الأولى منذ انضمامه إلى المارد الأحمر.

وارتدى علي معلول، شارة قيادة النادي الاهلي للمرة الأولى، خلال مشاركته في مباراة الفريق ضد الجونة ببطولة الدوري المصري.

وكتب معلول، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”يوم آخر جميل في رحلتي مع النادي الاهلي”.

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وتابع:”تشرفت فيه بارتداء شارة قيادة أعظم نادي في الكون لأول مرة في مسيرتي مع الفريق، أكن للنادي الاهلي ولجماهيره كل الحب والتقدير والاحترام وستظل تلك اللحظة في ذاكرتي ككل لحظاتنا السعيدة معًا داخل نادي القرن”.

وأصبح الظهير التونسي هو ثالث لاعب أجنبي في تاريخ النادي يرتدي شارة القيادة بعد الحارس الفلسطيني مروان كنفاني عام 1969، والسوداني عبد المنعم شطة.

ويعد معلول هو أول لاعب أجنبي يرتدي شارة القيادة بشكل فعلي مع الاهلي (مسجل كلاعب أجنبي)، خاصة أنه كان يتم تسجيل اللاعبين الفلسطينيين والسودانيين كلاعبين محليين في الدوري.