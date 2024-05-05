مروان عطية يتحدث عن.. مكاسب الفوز على الجونة.. ضغط المباريات.. وعلي معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب خط الوسط، مروان عطية، في المؤتمر الصحفي عقب فوز الأهلي على الجونة بثلاثية نظيفة في الجولة 21 من الدوري الممتاز.

وقال عطية: "خلال الفترة الحالية نركز على مباريات الدوري، وحققنا الكثير من المكاسب في فوز اليوم".

وأضاف: "اعتدنا على ضغط المباريات، والجهاز الفني يتبع سياسة التدوير بين اللاعبين خلال المباريات لتجنب الإجهاد والإصابات".

واختتم مروان: "علي معلول من العناصر المهمة في الأهلي، وارتدائه شارة القيادة تتويجا لجهوده خلال مسيرته مع الفريق".

اقرأ أيضًا:

أول لاعب.. هالاند يحقق رقما قياسيا تاريخيا في الدوري الإنجليزي