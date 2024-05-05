ماذا طلب معلول من كولر بخصوص تسديد ركلة جزاء الأهلي؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نشرت قناة "أون تايم سبورت" مقطع فيديو، ظهر فيه لاعب النادي الأهلي، علي معلول، وهو يطلب من المدير الفني، مارسيل كولر، أن يسجل محمود عبد المنعم "كهربا" ركلة الجزاء بدلًا منه، وأبدى كولر موافقته.

في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، صرح كولر: "غيرت نظام تسديد ركلات الجزاء وبقى على حسب سير المباراة".

وفاز الأهلي على الجونة بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي.

وفاز الأهلي على الجونة بنتيجة 3-0 في استاد القاهرة الدولي، حيث سجل هدف الأهلي الأول، إمام عاشور في الدقيقة 37، وأضاف الثاني محمود متولي في الدقيقة 62، وسدد محمود كهربا ضربة الجزاء في الدقيقة 80 ليحرز الهدف الثالث للأهلي.

وبهذا الفوز، احتل المارد الأحمر المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما احتل الجونة المركز التاسع برصيد 28 نقطة.