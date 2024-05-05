التعادل يحسم قمة الصفا والخليج في ممتاز اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرض التعادل نفسه على مباراة الصفا والخليج، في قمة مباريات الجولة الـ18 من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للكبار، للموسم الرياضي 2023-2024، والتي جرت أمس الأول، وسط حضور جماهيري غفير ساند الفريقين طوال فترات اللقاء.

وشهدت المباراة الإثارة والندية طوال فتراتها، إذ فرض الخليج تقدمه بالنتيجة طوال المباراة، وانتهى الشوط الأول لصالحه (11-16)، وفي الشوط الثاني عاد الصفا لأجواء اللقاء ووصل لنقطة التعادل التي انتهت عليها المواجهة، ليتقاسم الفريقان نقطتي المباراة.

وأسفرت نتائج باقي مباريات الجولة عن تغلب الهدى على الوحدة بنتيجة (31-29)، وفوز الأهلي على الترجي (24-33)، وتخطى مضر نظيره القارة بنتيجة (16-30)، وفاز النور على الزلفي (26-32)، وتغلب الروضة على العدالة بفارق هدف بنتيجة (26-27).

وبهذه النتائج، جاء الهدى والخليج في المركزين الأول والثاني بـ30 نقطة لكل منهما، ويأتي الصفا ثالثا بـ28 نقطة.