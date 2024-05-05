أسامة عرابي: الأهلي يعاني من ضغط المباريات ومعلول وشوبير متألقان

ياسر رشاد - القاهرة - قال أسامة عرابي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ، إن المارد الأحمر يقدم مباريات قوية خلال الفترة الحالية فى مسابقة الدوري المصري الممتاز بجانب دوري أبطال أفريقيا.

وقال عرابي فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" النادي الأهلي للأسف يعاني من ضغط المباريات والفوز فى هذا الوقت هو الأهم من الأداء بشكل كبير، والأهلي علي الرغم من ذلك كل لاعبيه يقدموا مستوي كبير.

وأضاف:" الأهلي خلال الفترة الحالية يلعب كل ثلاث أيام مباراة وللأسف ذلك يعرض الفريق للإصابات ، والخوف من أى إصابة قبل مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وأتم:" مصطفى شوبير وعلي معلول يقدمان موسم رائع مع الأهلي.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استطاع الفوز أمام نادي الجونة بثلاثية نظيفة ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي بين الفريقين.