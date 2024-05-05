اتحاد التجديف يهنئ عمر القماطي على إنجازه التاريخي

ياسر رشاد - القاهرة - قدم الاتحاد المصري للتجديف، برئاسة الدكتور عمرو النوري ونائبه اللواء شريف القماطي، عضو اللجنة الأولمبية ورئيس لجنة التجديف الشاطئي، التهنئة للاعب عمر القماطي، لاعب نادى المعادى واليخت المصري والمنتخب الوطني للتجديف، على إنجازه التاريخي في بطولة ليدو فيليبي الدولية للتجديف الشاطئي بإيطاليا.

وتألق اللاعب عمر القماطي بشكل استثنائي في البطولة، حيث حقق الميدالية الذهبية واحتل المركز الأول في سباق القارب الزوجي مع زميله ستيفن اليكس.

وبهذا الفوز الرائع علي قارب السويد، يحرز القماطي أول ميدالية ذهبية دولية لمصر في رياضة التجديف الشاطئي، مما يعد إنجازًا تاريخيًا للبلاد.

كما حقق القماطي في سباق القارب الفردي المركز الخامس بالمنافسة مع أقوي 19 لاعب من ابطال العالم.

وتعتبر بطولة ليدو فيليبي الدولية للتجديف الشاطئي من أهم البطولات العالمية في هذه الرياضة، حيث يتنافس اللاعبون المميزون من جميع أنحاء العالم. ومن خلال فوزه بالميدالية الذهبية، يؤكد اللاعب عمر القماطي مرة أخرى مهاراته الاستثنائية وقدرته على المنافسة على المستوى العالمي.

وبهذا الإنجاز التاريخي، يضع اللاعب عمر القماطي اسم مصر في قمة رياضة التجديف الشاطئي يثبت قدراته الرياضية، ويعتبر هذا الفوز بالميدالية الذهبية إنجازًا مهمًا للرياضة المصرية ويعزز طموحات الاتحاد المصري للتجديف في تطوير هذه الرياضة وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.