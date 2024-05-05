الهلال السعودي يفاجئ لودي بقرار صادم

فاجئت إدارة نادي الهلال السعودي، رينان لودي، محترف الفريق الأول لكرة القدم، بقرار صادم بشأن مستقبله مع الزعيم.

وأوضحت تقارير صحفية أن لودي قد يغادر صفوف الهلال في نهاية الموسم الحالي بسبب عدم تقديمه الإضافة للفريق خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن بقاء لودي مع الهلال السعودي، لا يحظى بقبول كبير داخل قلعة الزعيم، لا سيما أنه غاب عن مباريات عديدة هذا الموسم بسبب إصاباته المتكررة.

اقرأ أيضًا.. صدمة لـ كولر قبل مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وكان رينان لودي قد انضم إلى صفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث خاض 9 مواجهات فقط حتى الآن، ولم يسجل أو يصنع.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الاهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الإثنين.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 83 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حتى الآن.