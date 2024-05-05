"الأهلاوي فضحكم".. تعليق ناري لمرتضى منصور بعد تتويج الزمالك ببطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على تتويج الفريق الأبيض لكرة الطائرة سيدات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجحت سيدات الزمالك، في تحقيق الفوز على سيدات الأهلي، بنتيجة 3\2، في المباراة التي أقيمت بينهن أمس السبت، على ملعب النادي الأهلي، وتوجن ببطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثانية على التوالي.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عقب تتويج الأبيض: "الف مبروك لفتيات أحمد مرتضى الذين فعلوا المستحيل ليسعدوا الملايين من جماهير الزمالك العظيمة بحصولهن على بطولة أفريقيا للعام الثاني على التوالي".

أضاف: "مبروك لأحمد مرتضى الذي اجتهد لتكوين هذا الفريق العظيم، وسؤالي لحسين، وباقي أتباع عباس واللاعب المتآمر، لماذا تتظاهرون بالفرحة وترقصون".

وأتم تصريحاته: "مش دول البنات اللي أحد الأشخاص كلم مجلس إدارة الأهلي، علشان يشتريهم، ده أول امبارح فقط والأهلي رفض والإعلامي الأهلاوي فضحكم".

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