تغييرات دفاعية ومفاجأة الوسط.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة سموحة في السابعة مساء اليوم الأحد في الجولة ال21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة سموحة، خلال المران الختامي أمس السبت.

ووضح خلال المران الختامي، وجود عدد من التغييرات في التشكيل، على مستوى الهجوم والدفاع، في ظل استبعاد التونسي حمزة المثلوثي لإراحته وإصابة مصطفى شلبي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد،

الدفاع: إبراهيما نداي وحسام عبدالمجيد وياسر حمد وعمر جابر.

وسط الملعب: نبيل عماد دونجا وسيف جعفر وعبدالله السعيد.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري وناصر ماهر.

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