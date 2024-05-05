تعثر مفاوضات الاهلي لضم صفقته الدفاعية في الصيف

تعطلت مفاوضات النادي الاهلي للتعاقد مع صفقة دفاعية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف الإعلامي محمد الليثي، أن مفاوضات النادي الاهلي مع روستوف الروسي، للحصول على خدمات إياد العسقلاني، قد تعثرت، رغم أن الأحمر كان قد حسم بشكل كبير الصفقة مع اللاعب.

وكان إياد العسقلاني قد رحل إلى الوري الروسي، في مطلع الموسم الحالي، من بوابة الإسماعيلي.

اقرأ أيضًا.. حمدي فتحي يعلن مصيره مع الوكرة بعد التتويج بكأس قطر

وأشار الليثي إلى أن هناك خلافًا ماديًا بين الاهلي وروستوف، حيث أن النادي الروسي طلب الحصول على مليون و300 ألف دولار للموافقة على بيع اللاعب، وهو ما يعادل أكثر من 60 مليون جنيه، إلا أن الأحمر رفض ذلك.

وترغب إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب، في تخفيض المقابل المادي للحصول على خدمات اللاعب، أو الانسحاب من الصفقة رسميًا.

وهناك أكثر من اسم في خانة المدافع على طاولة النادي الاهلي في حال فشل التعاقد مع العسقلاني، أبرزهم ثنائي نادي زد، مصطفى العش ومحمد إسماعيل.