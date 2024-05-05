آرسنال يصدم محمد النني بقرار أرتيتا

وجه نادي آرسنال الإنجليزي صدمة للدولي المصري محمد النني، بخصوص مستقبله مع الجانرز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب قرار أرتيتا.

وينتهي عقد محمد النني مع آرسنال في نهاية الموسم الكروي الجاري، حيث لم يشارك سوى في 6 مباريات، ولا يعتمد عليه أرتيتا.

وبحسب صحيفة “ميرور”البريطانية، فإن ميكيل أرتيتا وإيدو المدير الرياضي للنادي، بدآ التفكير في سوق الانتقالات الصيفية.

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وأوضحت أن سوق الانتقالات الصيفية ستبدأ في 14 يونيو المقبل، لحسم الراحلين والصفقات الجديدة، حيث أنه حان وقت رحيل محمد النني عن آرسنال.

وأشارت إلى أن النني سيرحل، بعد نهاية نهاية عقده، بالإضافة إلى سيدريك سواريز، والذي شارك في 6 مباريات فقط مع الجانرز مثل نجم منتخب مصر.

والجدير بالذكر أن محمد النني، كان قد غاب عن معسكر منتخب مصر الماضي في القيادة الأولى للتوأم، حيث استبعاده حسام حسن من حساباته.